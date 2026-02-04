Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:38
24.891 -1,77%
Dow Jones 20:38
49.389 +0,30%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Il Dow Jones tratta sulla parità a 49.275,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,07% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 19:30 e scambia a 49.275,11 punti.
