Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:46
24.729 -2,41%
Dow Jones 18:46
49.286 +0,09%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Insurance
In rialzo il comparto assicurativo dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 527,74 punti.
Condividi
```