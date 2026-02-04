Francoforte: rosso per Merck KGaA

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca
, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario della società chimico-farmaceutica
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 119,6 Euro. Prima resistenza a 122. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 118,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)