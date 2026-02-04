Milano 9:58
Francoforte: rosso per Merck KGaA

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario della società chimico-farmaceutica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 119,6 Euro. Prima resistenza a 122. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 118,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
