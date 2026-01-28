Milano
12:11
45.129
-0,69%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
12:11
10.161
-0,45%
Francoforte
12:10
24.850
-0,18%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su Fresenius
Francoforte: si concentrano le vendite su Fresenius
Migliori e peggiori
,
In breve
28 gennaio 2026 - 09.50
Si muove verso il basso la
compagnia attiva nel settore farmaceutico
, con una flessione del 2,06%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: giornata depressa per Fresenius
Francoforte: andamento rialzista per Fresenius
Francoforte: andamento negativo per Fresenius
Francoforte: scambi negativi per Fresenius
Titoli e Indici
Fresenius
-3,21%
Altre notizie
Francoforte: in calo Fresenius
Francoforte: performance negativa per Fresenius
Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius
Francoforte: si concentrano le vendite su Fresenius Medical Care
Francoforte: si concentrano le vendite su Allianz
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto