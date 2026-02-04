L’AI di Anthropic fa tremare l’IT indiana: vendite a picco e timori per l’occupazione

(Teleborsa) - Ilha subito una brusca correzione in Borsa, con un, dopo il lancio da parte didei nuovi plug-in per Claude Cowork, strumenti in grado di automatizzare attività in ambito legale, vendite, marketing e analisi dei dati.L’annuncio ha alimentato i timori di un’accelerazione della disruption generata dall’intelligenza artificiale nei servizi professionali e nei modelli operativi basati su grandi team di lavoro, mettendo sotto pressione unIl sottoindice IT indiano si avvia così verso la peggior seduta dal marzo 2020, con tutti i principali titoli in rosso: Infosys guida le perdite con una discesa di oltre il 7%, seguita da TCS (-6%), Wipro (-4%) e HCLTech (-5%).