Milano 11:51
46.815 +0,85%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 11:51
10.415 +0,97%
Francoforte 11:51
24.762 -0,07%

L’AI di Anthropic fa tremare l’IT indiana: vendite a picco e timori per l’occupazione

(Teleborsa) - Il settore IT indiano ha subito una brusca correzione in Borsa, con un calo del 6,3%, dopo il lancio da parte di Anthropic dei nuovi plug-in per Claude Cowork, strumenti in grado di automatizzare attività in ambito legale, vendite, marketing e analisi dei dati.

L’annuncio ha alimentato i timori di un’accelerazione della disruption generata dall’intelligenza artificiale nei servizi professionali e nei modelli operativi basati su grandi team di lavoro, mettendo sotto pressione un comparto che vale 283 miliardi di dollari.

Il sottoindice IT indiano si avvia così verso la peggior seduta dal marzo 2020, con tutti i principali titoli in rosso: Infosys guida le perdite con una discesa di oltre il 7%, seguita da TCS (-6%), Wipro (-4%) e HCLTech (-5%).


