Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:52
25.041 -1,91%
Dow Jones 19:52
48.515 -1,71%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,47%

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.155,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Affonda sul mercato il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,47%
A picco l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce una perdita secca dell'1,47%, a quota 25.155,03 in apertura.
Condividi
```