Anthropic, nuova raccolta fondi con una valutazione a 350 miliardi

(Teleborsa) -sarebbe in trattative perin un round di finanziamento guidato dal fondo sovrano di Singapore GIC e da Coatue Management. Una raccolta fondi che porterebbe il produttore del chatbot Claude a una valutazione pre-money di 350 miliardi di dollari. L’accordo è stato riportato per primo dal Wall Street Journal citando fonti a conoscenza della questione.Una iniezione di capitale in forte accelerazione rispetto alche aveva valutato l’azienda 183 miliardi di dollari.Un potenziale debutto pubblico potrebbe arrivare già alla fine del 2026.