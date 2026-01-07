Anthropic, nuova raccolta fondi con una valutazione a 350 miliardi

(Teleborsa) - Anthropic
sarebbe in trattative per raccogliere 10 miliardi di dollari
in un round di finanziamento guidato dal fondo sovrano di Singapore GIC e da Coatue Management. Una raccolta fondi che porterebbe il produttore del chatbot Claude a una valutazione pre-money di 350 miliardi di dollari. L’accordo è stato riportato per primo dal Wall Street Journal citando fonti a conoscenza della questione.
Una iniezione di capitale in forte accelerazione rispetto al round di settembre
che aveva valutato l’azienda 183 miliardi di dollari.
Una iniezione di capitale in forte accelerazione rispetto al round di settembre che aveva valutato l'azienda 183 miliardi di dollari. Un potenziale debutto pubblico potrebbe arrivare già alla fine del 2026.