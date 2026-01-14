Anthropic e OpenAI verso il debutto in Borsa con SpaceX

(Teleborsa) - Ilsi prepara a quello che potrebbe essere un anno storico per le. Secondo quanto riportato dal New York Times, i giganti dell'intelligenza artificialeavrebbero avviato leper lo sbarco a Wall Street, unendosi a SpaceX in quella che gli analisti già definiscono una "mania delle quotazioni mostruose".L'impatto di queste tre società sui mercati pubblici non ha precedenti dai tempi del debutto dinel 2019. Le cifre in gioco sono colossali: oltre a SpaceX, valutata recentemente, che avrebbe già iniziato i colloqui con le banche per guidare l'offerta, le fonti del quotidiano newyorkese sostengono che i primi passi siano stati fatti anche da OpenAI (valore stimato intorno ai) e Anthropic, attualmente impegnata in round di finanziamento che potrebbero portarla a una valutazione diSe i piani di quotazione dovessero concretizzarsi, il 2026 segnerebbe un momento di svolta per lae per l'intero comparto dell'IA. Il contemporaneo approdo sul mercato di questi tre pesi massimi potrebbe innescare un "", trasformandosi nel più importante evento finanziario per il settore tecnologico degli ultimi anni.