Anthropic e OpenAI verso il debutto in Borsa con SpaceX

(Teleborsa) - Il settore tecnologico
si prepara a quello che potrebbe essere un anno storico per le quotazioni pubbliche
. Secondo quanto riportato dal New York Times, i giganti dell'intelligenza artificiale Anthropic
e OpenAI
avrebbero avviato le fasi preliminari
per lo sbarco a Wall Street, unendosi a SpaceX in quella che gli analisti già definiscono una "mania delle quotazioni mostruose".
L'impatto di queste tre società sui mercati pubblici non ha precedenti dai tempi del debutto di Saudi Aramco
nel 2019. Le cifre in gioco sono colossali: oltre a SpaceX, valutata recentemente 800 miliardi di dollari
, che avrebbe già iniziato i colloqui con le banche per guidare l'offerta, le fonti del quotidiano newyorkese sostengono che i primi passi siano stati fatti anche da OpenAI (valore stimato intorno ai 500 miliardi di dollari
) e Anthropic, attualmente impegnata in round di finanziamento che potrebbero portarla a una valutazione di 350 miliardi di dollari
.
Se i piani di quotazione dovessero concretizzarsi, il 2026 segnerebbe un momento di svolta per la Silicon Valley
e per l'intero comparto dell'IA. Il contemporaneo approdo sul mercato di questi tre pesi massimi potrebbe innescare un "superciclo di IPO
", trasformandosi nel più importante evento finanziario per il settore tecnologico degli ultimi anni.