Giappone, vendite detaglio in frenata a dicembre

(Teleborsa) - Calano a sopresa le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a dicembre sono calate su base mensile del 2% dopo il +0,7% del mese precedente.Le vendite hanno anche registrato un decremento dello 0,9% su base annuale, dopo il +1,1% di novembre e contro il +0,7% atteso dagli analisti.Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un +0,9% su anno e un -1,7% su mese.Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento dello 0,3% tendenziale ed un calo dell'1,8% su mese.