Milano 10:00
46.689 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:00
10.371 +0,55%
Francoforte 10:00
24.680 -0,41%

Londra: andamento sostenuto per Vodafone

(Teleborsa) - Avanza il gruppo britannico telefonico, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il colosso telefonico inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,15 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,123. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,178.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
