Londra: i venditori si accaniscono su Vodafone

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico telefonico
, che tratta in perdita del 4,68% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Vodafone
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, il colosso telefonico inglese
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,113 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,066. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,159.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)