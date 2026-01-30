Milano
13:20
45.536
+1,02%
Nasdaq
29-gen
25.884
0,00%
Dow Jones
29-gen
49.072
+0,11%
Londra
13:20
10.225
+0,52%
Francoforte
13:20
24.551
+0,99%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 13.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: positiva la giornata per Diageo
Londra: positiva la giornata per Diageo
Migliori e peggiori
,
In breve
30 gennaio 2026 - 13.00
Bene l'
azienda di bevande alcoliche
, con un rialzo del 2,41%.
Condividi
Leggi anche
Londra: brillante l'andamento di Diageo
Londra: scambi in positivo per Diageo
Londra: andamento sostenuto per Diageo
Londra: in calo Diageo
Titoli e Indici
Diageo
+2,29%
Altre notizie
Londra: andamento rialzista per Diageo
Londra: nuovo spunto rialzista per Diageo
Londra: in calo Diageo
Diageo, rumors: valuta opzioni per gli asset cinesi, inclusa la vendita
Londra: positiva la giornata per Schroders
Londra: positiva la giornata per Babcock International Group
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto