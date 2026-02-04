Milano 10:01
Londra: scambi al rialzo per BP

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo petrolifero inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BP rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di BP è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,796 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,729. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,863.

