New York: nuovo spunto rialzista per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico
, che avanza bene del 3,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che GE Healthcare Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,88%, rispetto a +0,98% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di GE Healthcare Technologies
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 89,89 USD e primo supporto individuato a 85,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 93,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)