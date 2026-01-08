Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che avanza bene del 3,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che GE Healthcare Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,88%, rispetto a +0,98% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo di GE Healthcare Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 89,89 USD e primo supporto individuato a 85,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 93,94.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
