New York: Palantir Technologies in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,46%.
L'andamento di Palantir Technologies
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Palantir Technologies
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 150 USD. Supporto stimato a 132,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 167,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)