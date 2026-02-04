Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:48
24.718 -2,45%
Dow Jones 18:48
49.268 +0,06%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: si concentrano le vendite su United Health
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big delle assicurazioni sanitarie, che presenta una flessione del 2,87% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 273,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 281,7. Il peggioramento dell'assicuratore sanitario è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 270,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
