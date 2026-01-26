Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:39
25.774 +0,66%
Dow Jones 17:39
49.244 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Parigi: brillante l'andamento di TotalEnergies

Seduta positiva per la compagnia petrolifera e del gas francese, che avanza bene dell'1,85%.
