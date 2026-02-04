Parigi: movimento negativo per Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che sta segnando un calo del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di Capgemini
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Capgemini
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 117,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 122,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 116,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)