Milano 10:04
46.696 +0,59%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:04
10.377 +0,60%
Francoforte 10:04
24.684 -0,39%

Parigi: Publicis Groupe si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Publicis Groupe si muove verso il basso
Ribasso per il colosso della pubblicità francese, che passa di mano in perdita del 3,95%.
Condividi
```