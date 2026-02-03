Milano 11:44
46.419 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:45
10.323 -0,18%
Francoforte 11:44
24.873 +0,31%

Publicis Groupe scivola in fondo al mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Publicis Groupe scivola in fondo al mercato di Parigi
Si muove in perdita il colosso della pubblicità francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,74% sui valori precedenti.
Condividi
```