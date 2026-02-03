Milano
11:44
46.419
+0,90%
Nasdaq
2-feb
25.739
0,00%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
11:45
10.323
-0,18%
Francoforte
11:44
24.873
+0,31%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 12.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Publicis Groupe scivola in fondo al mercato di Parigi
Publicis Groupe scivola in fondo al mercato di Parigi
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 09.50
Si muove in perdita il
colosso della pubblicità francese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,74% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe
Publicis Groupe, scendono le quotazioni a Parigi
Parigi: risultato positivo per Publicis Groupe
Publicis prevede settimo anno consecutivo di performance superiore al settore nel 2026
Titoli e Indici
Publicis
-7,73%
Altre notizie
Barclays scivola in fondo al mercato di Londra
Teleflex scivola in fondo al mercato di New York
Kering scivola in fondo al mercato di Parigi
Insulet Corporation scivola in fondo al mercato di New York
Equifax scivola in fondo al mercato di New York
Ashtead Group scivola in fondo al mercato di Londra
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto