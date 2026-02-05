Milano 11:37
Parigi: nuovo spunto rialzista per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.

La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dell'advertising, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 77,6 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 78,78 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 76,94.

