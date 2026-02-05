Milano
11:38
46.470
-0,36%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
11:38
10.370
-0,31%
Francoforte
11:38
24.524
-0,32%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 11.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: risultato positivo per BNP Paribas
Parigi: risultato positivo per BNP Paribas
Migliori e peggiori
,
In breve
05 febbraio 2026 - 09.50
Rialzo marcato per la
banca francese
, che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: balza in avanti BNP Paribas
Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas
Parigi: performance negativa per BNP Paribas
Titoli e Indici
Bnp Paribas
+3,62%
Altre notizie
Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas
Parigi: scambi al rialzo per BNP Paribas
Saipem, BNP Paribas ha una quota potenziale del 4,66%
Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
BNP Paribas: fiduciosa che sentenza su ruolo in guerra Sudan sarà ribaltata in appello
BNL BNP Paribas, accordo con Consorzio Parmigiano Reggiano per sostegno a filiera
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto