Milano 12:23
46.822 +0,87%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:23
10.420 +1,02%
Francoforte 12:23
24.737 -0,18%

Piazza Affari: calo per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 2,11%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 15,54 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,14. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```