Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:57
25.959 +0,95%
Dow Jones 17:57
49.089 -0,65%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Safilo
Si muove verso il basso il produttore di occhiali da sole e da vista, con una flessione del 3,13%.
Condividi
```