Milano 16:48
46.340 +0,73%
Nasdaq 16:48
25.461 -1,08%
Dow Jones 16:48
49.440 +0,07%
Londra 16:48
10.300 -0,40%
Francoforte 16:48
24.783 -0,06%

Piazza Affari: risultato positivo per Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Danieli
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale friulana, con una variazione percentuale del 2,55%.
Condividi
```