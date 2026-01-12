Milano
11:58
45.657
-0,14%
Nasdaq
9-gen
25.766
0,00%
Dow Jones
9-gen
49.504
+0,48%
Londra
11:58
10.119
-0,05%
Francoforte
11:58
25.310
+0,19%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 12.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per Caltagirone SpA
Piazza Affari: risultato positivo per Caltagirone SpA
Migliori e peggiori
,
In breve
12 gennaio 2026 - 09.35
Rialzo marcato per la
Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA
Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA
Piazza Affari: andamento rialzista per Caltagirone SpA
Piazza Affari: scambi in positivo per Caltagirone SpA
Argomenti trattati
Caltagirone
(15)
Titoli e Indici
Caltagirone
+3,41%
Altre notizie
Piazza Affari: positiva la giornata per Caltagirone SpA
Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA
Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA
Piazza Affari: balza in avanti Caltagirone SpA
Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA
Piazza Affari: risultato positivo per Acea
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto