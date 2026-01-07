Milano 13:39
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:39
10.057 -0,65%
Francoforte 13:39
25.022 +0,52%

Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in dicembre
Unione Europea, Prezzi consumo in dicembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,3%.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```