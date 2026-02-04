Milano
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in gennaio
04 febbraio 2026 - 11.15
Unione Europea,
Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +1,7%
, in calo rispetto al precedente +2% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © senoldo/123RF)
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto