Francia, Prezzi consumo (YoY) in gennaio
03 febbraio 2026 - 09.20
Francia,
Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,6%).
(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
