Milano 11:35
46.440 +0,94%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:35
10.330 -0,11%
Francoforte 11:35
24.901 +0,42%

Francia, Prezzi consumo (YoY) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (YoY) in gennaio
Francia, Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,6%).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
Condividi
```