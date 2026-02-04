Milano 12:24
46.824 +0,87%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 12:24
10.421 +1,03%
Francoforte 12:24
24.732 -0,20%

Prezzi consumo Italia (YoY) in gennaio

Italia, Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +1,2% (in linea con le stime degli analisti).
