Analisi Tecnica: EUR/CAD del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
La giornata del 4 febbraio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,06%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6203, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6192. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6214.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)