Milano 9:32
46.672 +0,08%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:32
10.387 -0,15%
24.599 -0,02%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un moderato +0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60.522. Primo supporto visto a 59.770. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 59.509.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
