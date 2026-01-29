Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Andamento piatto per il FTSE Mid Cap, che propone sul finale un -0,12%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE Mid Cap. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 61.234. Primo supporto a 60.231. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 59.896.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)