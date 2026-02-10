Milano 11:45
46.756 -0,14%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:45
10.348 -0,37%
Francoforte 11:45
25.007 -0,03%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,9%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61.225. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60.306. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.144.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
