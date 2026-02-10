Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,9%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61.225. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60.306. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.144.
