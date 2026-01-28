Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 27/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un -0,14%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 61.349. Primo supporto visto a 60.145. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59.652.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
