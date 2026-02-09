Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Discreta performance per il FTSE Mid Cap, che si è attestato a 60.376.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 60.556. Rischio di discesa fino a 60.098 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 61.015.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
