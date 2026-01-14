Milano 9:44
45.692 +0,37%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:44
10.170 +0,33%
25.417 -0,02%

Francoforte: andamento sostenuto per RWE

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per RWE
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RWE rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del produttore tedesco di energia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50,19 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 49,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```