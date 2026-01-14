Milano 13:02
RWE, partnership con KKR nell'eolico offshore britannico

(Teleborsa) - Nell'asta competitiva indetta dal governo britannico l'utility tedesca RWE si è aggiudicata Contratti per Differenza (CfD) a un prezzo di esercizio di 91,20 sterline per megawattora per i suoi progetti di sviluppo eolico offshore Norfolk Vanguard East e Norfolk Vanguard West, i suoi due progetti di Dogger Bank South nel Mare del Nord britannico e Awel y Môr nel Mare d'Irlanda, con una capacità complessiva di 6,9 gigawatt.

RWE e la società di private equity KKR hanno concordato una partnership a lungo termine per la realizzazione congiunta dei progetti Norfolk Vanguard East e Norfolk Vanguard West.

In base all'accordo, KKR acquisirà una partecipazione azionaria del 50% in ciascun progetto, con entrambi i partner che svilupperanno, costruiranno e gestiranno congiuntamente i parchi eolici.

La conclusione di questa transazione è soggetta alle consuete approvazioni ed è prevista per l'estate del 2026.


