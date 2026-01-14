RWE, partnership con KKR nell'eolico offshore britannico

(Teleborsa) - Nell'asta competitiva indetta dal governo britannico l'utility tedesca RWE
si è aggiudicata Contratti per Differenza (CfD) a un prezzo di esercizio di 91,20 sterline per megawattora
per i suoi progetti di sviluppo eolico offshore
Norfolk Vanguard East e Norfolk Vanguard West, i suoi due progetti di Dogger Bank South nel Mare del Nord britannico e Awel y Môr nel Mare d'Irlanda, con una capacità complessiva di 6,9 gigawatt
.
RWE e la società di private equity KKR
hanno concordato una partnership a lungo termine
per la realizzazione congiunta
dei progetti Norfolk Vanguard East e Norfolk Vanguard West.
In base all'accordo, KKR acquisirà una partecipazione azionaria del 50% in ciascun progetto
, con entrambi i partner che svilupperanno, costruiranno e gestiranno congiuntamente i parchi eolici.
La conclusione di questa transazione è soggetta alle consuete approvazioni ed è prevista per l'estate del 2026
.