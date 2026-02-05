Francoforte: si concentrano le vendite su Lanxess

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica tedesca
, che passa di mano con un calo del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,23. L'equilibrata forza rialzista della società che produce prodotti chimici e polimeri
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)