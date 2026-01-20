Milano 13:10
44.564 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:10
10.089 -1,04%
Francoforte 13:10
24.573 -1,55%

Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili, in flessione del 2,80% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 131,8 Euro e primo supporto individuato a 129,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 133,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
