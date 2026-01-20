Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, in flessione del 2,80% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Siemens Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 131,8 Euro e primo supporto individuato a 129,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 133,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)