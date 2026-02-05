Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:22
24.722 -0,68%
Dow Jones 20:22
49.128 -0,75%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

In evidenza PTC sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di software globale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,92%.

Il movimento di PTC, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di PTC segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 152,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 160,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 147,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
