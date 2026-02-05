In evidenza PTC sul listino di New York

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di software globale
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,92%.
Il movimento di PTC
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di PTC
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 152,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 160,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 147,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)