Londra: andamento sostenuto per Pershing Square Holdings

holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America

FTSE 100

Pershing Square Holdings

principale indice della Borsa di Londra

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,86 sterline con area di resistenza individuata a quota 46,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)