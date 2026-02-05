Milano 11:35
46.496 -0,30%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:35
10.376 -0,26%
Francoforte 11:35
24.545 -0,24%

Londra: giornata depressa per SEGRO
(Teleborsa) - Rosso per il fondo d'investimento immobiliare inglese, che sta segnando un calo del 2,65%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di SEGRO rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,713 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,465. L'equilibrata forza rialzista di SEGRO è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,961.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
