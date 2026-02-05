Milano 13:27
46.414 -0,48%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:27
10.367 -0,34%
Francoforte 13:27
24.504 -0,40%

Londra: peggiora SEGRO

Si muove in perdita il fondo d'investimento immobiliare inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,07% sui valori precedenti.
