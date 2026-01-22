Milano 11:34
Londra: brillante l'andamento di British Land

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che British Land mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,7%, rispetto a +0,27% del principale indice della Borsa di Londra).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di British Land. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,163 sterline. Primo supporto visto a 4,106. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,068.

