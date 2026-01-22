Londra: brillante l'andamento di British Land

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari
, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che British Land
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,7%, rispetto a +0,27% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di British Land
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,163 sterline. Primo supporto visto a 4,106. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,068.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)