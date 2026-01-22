Londra: risultato positivo per Land Securities Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società immobiliare inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Land Securities Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Land Securities Group
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Land Securities Group
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,608 sterline con primo supporto visto a 6,463. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,367.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)