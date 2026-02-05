Londra: performance negativa per Fresnillo

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento
, con un ribasso del 3,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fresnillo
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fresnillo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,4 sterline. Primo supporto a 35,64. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,66.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)