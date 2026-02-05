Milano 11:36
Londra: performance negativa per Fresnillo

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 3,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fresnillo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fresnillo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,4 sterline. Primo supporto a 35,64. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
