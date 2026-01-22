Milano 11:36
44.949 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:36
10.211 +0,72%
Francoforte 11:36
24.874 +1,28%

Madrid: positiva la giornata per Telefonica

Migliori e peggiori
Madrid: positiva la giornata per Telefonica
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di telefonia spagnola, con una variazione percentuale del 2,66%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Telefonica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,257.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```