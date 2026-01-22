Madrid: positiva la giornata per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

indice azionario della Borsa di Madrid

Telefonica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,66%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,257.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)