Madrid: positiva la giornata per Telefonica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di telefonia spagnola
, con una variazione percentuale del 2,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Telefonica
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,34. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,257.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)