Milano 13:15
44.561 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:15
10.093 -1,01%
Francoforte 13:15
24.575 -1,54%

Madrid: movimento negativo per Acerinox

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una flessione del 2,65%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acerinox rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,05 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,78. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
