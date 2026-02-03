Milano
17:35
46.421
+0,90%
Nasdaq
21:01
25.193
-2,12%
Dow Jones
21:01
49.041
-0,74%
Londra
17:40
10.315
-0,26%
Francoforte
17:37
24.781
-0,07%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 21.18
Male CoStar sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 18.00
Retrocede molto il
fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,94%.
Male CoStar sul mercato azionario di New York
Costar
-13,01%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto